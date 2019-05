Siri, Di Maio a Salvini: è ultimo giorno utile, fai la cosa giusta

"Non capirò mai perché la Lega in queste settimane abbia continuato a difendere Siri invece di fargli fare un passo indietro". Così Luigi Di Maio in un post su Fb. "Oggi è l'ultimo giorno utile perché Salvini comprenda l'importanza di questa vicenda. Mi auguro faccia la cosa giusta", ha quindi aggiunto riferendosi al Cdm previsto per mercoledì, in cui, se non si troverà una mediazione, Lega e M5s potrebbero andare allo scontro frontale.