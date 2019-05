Siri, Conte: basta polemiche, non ci sarà nessuna conta in Cdm

Basta con "l'alimentare polemiche sterili. Siamo tutti concentrati a lavorare. Tutti determinati a portare avanti questa esperienza di governo. Non raccogliete false notizie, false dichiarazioni". Così Giuseppe Conte commentando indiscrezioni di stampa secondo cui il governo sarebbe a un passo da cadere per la contrapposizione Lega-M5s sul caso Siri. "Non ci sarà - ha aggiunto il premier - nessuna conta. Il caso Siri non è all'ordine del giorno".