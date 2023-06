Lodi, l'ex sindaco Uggetti assolto definitivamente dal reato di turbativa d'asta

La sentenza

Lo ha deciso la terza sezione della Corte d'Appello di Milano nel processo di secondo grado 'bis', dopo che la Cassazione a fine marzo 2022 aveva annullato con rinvio una prima assoluzione con la formula "perché il fatto non sussiste", decisa da un'altra sezione della Corte milanese.



"Dopo 7 anni di sofferenza è emersa la verità: abbiamo agito nell'interesse pubblico" ha commentato Uggetti tra le lacrime. E ancora: "Siamo felici e sollevati dell'esito, ma una giustizia che arriva così tardi non è necessariamente una buona giustizia e un buon servizio per i cittadini". Per l'ex sindaco di Lodi "non può essere che non solo i sindaci, non solo gli assessori, ma anche i funzionari abbiano il terrore della firma, il terrore del fare o del non fare".



Intanto il sostituto procuratore generale, che aveva chiesto per Uggetti la conferma della condanna in primo grado a 10 mesi, ha dichiarato che non farà ricorso in Cassazione. Non si tratta infatti di una questione di legittimità, anche perché "il fatto è stato accertato, ma è stato ritenuto tenue". Da quanto si apprende, quella ipotizzata turbativa è da considerarsi un fatto non grave, perché non ha danneggiato la comunità.