Sindacati a Draghi: "Green Pass non sia arma per licenziare"

Ansa

"Nulla in contrario sul principio all'estensione del Green Pass ma non può diventare strumento da usare per licenziare e discriminare lavoratori e lavoratrici". Lo ha detto il leader della Cgil, Maurizio Landini, al termine dell'incontro tra i sindacati e il premier Draghi. "Siamo disponibili ad aprire un confronto con le associazioni datoriali per migliorare i contenuti dell'accordo", ha poi spiegato Luigi Sbarra della Cisl.