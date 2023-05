Silvio Berlusconi, video appello al voto per amministrative

Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha registrato un videomessaggio per la chiusura della campagna elettorale delle amministrative.

Berlusconi ha ricevuto la troupe all'ospedale San Raffaele, dove si trova ricoverato: "Vorrei ricordare a tutti i nostri concittadini - dice nel messaggio - il dovere di andare a votare, perché chi non vota lascia agli altri di decidere sul futuro del suo comune e della sua città. Quindi chi non vota non è un buon cittadino, non è un buon italiano".