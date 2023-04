Silvio Berlusconi, notte tranquilla al San Raffaele

È stata un'altra notte tranquilla, la settima di ricovero all'ospedale San Raffaele, per Silvio Berlusconi.

Lo si apprende da fonti ospedaliere. Il leader di Forza Italia è in terapia intensiva nell'ospedale milanese da mercoledì mattina. Martedì non c'è stata alcuna comunicazione da parte della struttura sanitaria, ma nel giorno di Pasquetta, i due primari che lo hanno in cura, Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri, avevano parlato di "progressivo e costante miglioramento" concedendosi un "cauto ottimismo" per la reazione del paziente alle terapie.