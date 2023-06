Silvio Berlusconi, la famiglia ringrazia gli italiani "per l'amore e la vicinanza"

Un immenso "Grazie" per gli italiani, corredato da un breve testo, pubblicato sulle pagine dei giornali in edicola.

Così la famiglia di Silvio Berlusconi, scomparso il 12 giugno, ha voluto ancora una volta essere riconoscente verso quanti hanno espresso cordoglio per la morte del fondatore di Mediaset e di Forza Italia. "Siamo davvero commossi per l'amore e la vicinanza che avete manifestato per la scomparsa del nostro papà", si legge.