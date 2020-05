Silvia Romano, Farnesina: "Grazie a chi ha lavorato per liberazione"

"In questo momento tutta la comunità nazionale aveva bisogno di una bella notizia e oggi al suo ritorno in Italia saremo tutti emotivamente vicini a Silvia Romano e alla sua famiglia". Così la vice ministra degli Esteri Marina Sereni, che ha aggiunto: "Nell'esprimere un'enorme soddisfazione e gioia personale, voglio ringraziare quegli uomini e quelle donne della Farnesina e dei servizi di intelligence che hanno lavorato per questo risultato".