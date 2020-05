Silvia Romano, Di Maio: "E' viva, adesso un po' di rispetto" 

"Silvia è una giovane ragazza che ha vissuto 18 mesi da prigioniera. Prima in Kenya. Poi in Somalia. A soli 23 anni. Grazie all'impegno di donne e uomini dello Stato oggi è nuovamente in Italia, tra le braccia della sua famiglia. E questa è l'unica cosa che conta. Silvia è viva, sta bene. Adesso, per favore, un po' di rispetto". Così, su Fb, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.