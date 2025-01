"Il Parlamento è libero e sovrano". Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, risponde così a chi gli chiede un commento sullo scudo penale per gli agenti di polizia, da inserire nel ddl Sicurezza. Sulla petizione promossa da Fratelli d'Italia, per garantire più tutele alle forze dell'ordine, sottolinea: "Ministro dell'Interno, prefetto della Repubblica, ex vicecapo della polizia, secondo voi la firma con il cuore non è già lì?".