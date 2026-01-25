Sicurezza, Piantedosi: "Ripristinare la presunzione di liceità delle forze di polizia"

Dal palco in Abruzzo, Piantedosi ha dichiarato: "Quante volte in passato, in attività di polizia, si vedevano le manganellate e c'era lo stigma sull'uso manganellate, oppure si invocava il codice identificativo sul casco… Ecco, noi dobbiamo cercare di sovvertire il principio e ripristinare gli ambiti culturali sulle attività di polizia". Fermo restando, ha continuato, che "ognuno deve essere responsabile delle azioni che fa e un poliziotto che sbaglia, sbaglia due volte, perché lo fa violando il decoro della propria divisa", ma al netto di ciò il governo si sta muovendo per garantire maggiore protezione per le forze dell'ordine: "Noi abbiamo già adottato un provvedimento molto importante qualche mese fa con il quale abbiamo previsto un sostegno finanziario ai poliziotti che vengono indagati all'esito delle attività che svolgono ed era una cosa molto importante per i poliziotti stessi. Oggi abbiamo previsto una norma, che è stata voluta da Salvini e un po' da tutto il governo, sulla possibilità di munire i poliziotti e i carabinieri della non necessarietà dell'iscrizione nel registro degli indagati, che è una cosa molto importante".