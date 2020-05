Sicurezza, Lamorgese: "Cambieremo i decreti voluti da Salvini"

Il governo cambierà i decreti Sicurezza voluti da Matteo Salvini. Lo ha commentato il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese. "Il lavoro svolto fino a febbraio qui al Viminale, per predisporre un testo, non andrà certo perduto - ha spiegato in un'intervista a Repubblica -. Spetta ora alle forze di maggioranza e al governo decidere tempi e modalità per riprendere in mano anche questo tema".