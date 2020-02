Sicurezza in edilizia, ministro Catalfo propone patente a punti

Il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo, ha proposto alle parti sociali una patente a punti per le imprese edili su salute e sicurezza. Si tratta di dare attuazione a quanto previsto dal testo unico in materia, per un sistema di qualificazione delle aziende. La patente a punti era stata proposta già dai sindacati. In questo modo le imprese più virtuose avrebbero più punti, mentre sono previste sanzioni per i trasgressori.