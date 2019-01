Sicurezza,de Magistris: Salvini tradisce Costituzione,si dimetta lui

"Matteo Salvini sta violando apertamente la Costituzione, sulla quale ha giurato, il traditore è lui e dovrebbe dimettersi. Le sue sono politiche disumane". Lo dice il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, in un'intervista a Il Manifesto tornando a criticare il dl sicurezza. "Senza la residenza non puoi accedere ai servizi comunali, è come se perdessi ogni diritto, diventi un cittadino di serie B. E' un provvedimento razzista", sottolinea.