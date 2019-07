Sicurezza bis, emendamento M5s: confisca navi a primo ingresso

Un emendamento del M5s al decreto sicurezza bis prevede di anticipare la confisca della nave al primo ingresso in acque italiane e non più in caso di reiterazione commessa con l'utilizzo della nave stessa. In caso di sequestro giudiziale l'emendamento prevede inoltre che "i natanti possano essere impiegati dagli organi di polizia, capitanerie di porto, per attività di polizia ovvero finalità di giustizia, di protezione civile o tutela ambientale".