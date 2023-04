Sicilia, ministro Pichetto: "Compensazioni per il fotovoltaico? Vedremo"

Sull'ipotesi di compensazioni alla Sicilia per l'installazione di impianti fotovoltaici "non so dire.

Abbiamo un'interlocuzione aperta con le Regioni per la definizione delle aree idonee. L'avremo anche con Palermo, e su quella valuteremo, vedremo come muoverci come Paese". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, a margine di un convegno a Roma.