Sicilia, Conte: "Dobbiamo chiudere sulle primarie di centrosinistra"

Sulle primarie di centrosinistra in Sicilia "dobbiamo chiudere".

Lo ha detto il leader M5s, Giuseppe Conte, aggiungendo che il Movimento ha le "carte in regola" per proporre un nome adeguato per quel percorso politico che stiamo facendo insieme. Non significa che non si fanno le primarie. Stiamo lavorando per un tavolo per le primarie. Ma nella consapevolezza che siamo un partito di riferimento di questa prospettiva di coalizione e quindi abbiamo tutte le carte in regola perché ci sia un interprete nostro".