Sgombero CasaPound, M5s: "Salvini sollecitato più volte"

Nonostante sia stato "sollecitato più volte" a far eseguire lo sgombero dell'immobile occupato abusivamente a Roma da CasaPound, il ministro dell'Interno Matteo Salvini non si sarebbe mosso. Lo afferma il capogruppo del M5s al Senato, Stefano Patuanelli, sottolineando che "l'unica forza politica ad essersi espressa in maniera coerente è il M5s. La nostra stella polare è quella della legalità. Il solo vero strumento per risolvere l'emergenza abitativa".