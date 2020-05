Sfiducia Bonafede, Salvini: accordo Renzi, Pd e M5S per poltrone

Su Bonafede "credo si fossero già messi d'accordo tra Renzi, Pd e M5s non so in cambio di che cosa" e ieri "Renzi ha detto non va bene niente nella Giustizia però scommettiamo che nei prossimi giorni esce qualche poltrona?". Lo ha detto il leader della Lega Salvini, su Italia 7 Gold. "Abbiamo avuto rivolte nelle carceri con 14 morti, poliziotti feriti, evasi, 500 scarcerazioni di mafiosi, assassini, spacciatori e non si è capito di chi è la responsabilità".