Servizi segreti, il governo nomina due finanzieri ai vertici degli 007

A marzo, l'esecutivo Gentiloni aveva prorogato Pansa e Manenti per un periodo fino a dodici mesi. Una manovra che non era piaciuta a Matteo Salvini. Il leader leghista voleva dare un segnale di cambiamento anche sull'intelligence, dato che la gestione dei servizi segreti è fondamentale per la questione libica e quindi per arginare gli sbarchi dei migranti sulle coste italiane.



Due finanzieri, dunque, ai vertici degli 007. Queste nomine arrivano dopo un periodo, abbastanza lungo, in cui ci sono state interlocuzioni e differenze di vedute nella compagine di governo. La decisione, frutto di non semplici negoziati, è arrivata pero' dopo una riunione molto breve alla quale hanno partecipato, oltre al presidente del Consiglio, i vicepresidenti, i titolari della Giustizia, Alfonso Bonafede, della Difesa, Elisabetta Trenta, e dell'Economia, Giovanni Tria. Secondo quanto si apprende, il vicepremier leghista avrebbe voluto una rivoluzione più ampia, ossia cambiare non solo i vertici, ma anche tutti i vice dell'intelligence.