Mattarella: "Inclusione persone anziane è sfida rilevante per le istituzioni"

06 Nov 2025 - 19:40
"L'inclusione adeguata delle persone anziane è una delle sfide più rilevanti per una società consapevole che non si tratta di beneficiari passivi bensì di motori di trasmissione di saperi ed esperienze, decisivi per il progresso delle comunità". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando una rappresentanza dell'Unione nazionale istituzioni e iniziative di assistenza sociale. "Il Parlamento ha approvato, due anni or sono, la legge delega in materia di politiche in favore di questa categoria di cittadini che oltrepassa i 14 milioni di persone - ha affermato Mattarella -. E' essenziale che le linee in essa contenute trovino concreta attuazione a opera delle istituzioni centrali e locali". 

