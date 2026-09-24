LE PAROLE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ambiente, Mattarella: "Senza biodiversità l'uomo può distruggersi"

"La biodiversità ha bisogno di politiche" che sappiano attribuire alla stessa il "giusto valore", ha aggiunto Mattarella

24 Set 2026 - 13:45
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"La biodiversità è un patrimonio che ci interpella. La molteplicità genetica ha permesso al genere umano di svilupparsi per millenni, senza responsabilità, senza cura di questa ricchezza l'uomo può comprimerla fino a distruggerla, e distruggersi". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dal palco del Teatro Regio di Torino, dove si è svolta l'inaugurazione di Terra Madre Salone del Gusto. "La biodiversità ha bisogno di politiche" che sappiano attribuire alla stessa il "giusto valore", ha detto.

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