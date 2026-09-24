Ambiente, Mattarella: "Senza biodiversità l'uomo può distruggersi"

"La biodiversità è un patrimonio che ci interpella. La molteplicità genetica ha permesso al genere umano di svilupparsi per millenni, senza responsabilità, senza cura di questa ricchezza l'uomo può comprimerla fino a distruggerla, e distruggersi". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dal palco del Teatro Regio di Torino, dove si è svolta l'inaugurazione di Terra Madre Salone del Gusto. "La biodiversità ha bisogno di politiche" che sappiano attribuire alla stessa il "giusto valore", ha detto.