Serena Grandi è pronta per la politica: "Salvini, chiamami e mi candido con la Lega"

Serena Grandi è pronta per cambiare vita. L'ex regina della commedia sexy degli anni Ottanta e Novanta, dopo aver sedotto diversi uomini con i suoi film, adesso "tenta" Matteo Salvini. "Entrare in politica? Perché no! Sicuramente con la Lega. Anzi faccio un appello a Salvini'' ha dichiarato l'attrice, oggi 61enne, che, per il suo futuro, ha le idee chiare: "Vorrei occuparmi di politiche sociali , soprattutto in difesa delle donne ".

Intervistata dall'AdnKronos, Serena Grandi ha svelato di sognare una candidatura con la Lega di Salvini. "Purtroppo l'Italia non ha soldi per il cinema e il teatro. Sono molto fiera di Preludio, un cortometraggio contro il femminicidio a cui ho partecipato e che ha come voce narrante Isabella Rossellini''. ''Inoltre - ha aggiunto - sto allestendo un blog che si chiama 'Scarpe rosse insieme cambieremo le leggi' che tratta argomenti come lo stalking e la violenza sulle donne. Quello di cui vorrei occuparmi infatti è di politiche sociali''.

Sulle imminenti elezioni in Emilia Romagna (si vota il 26 gennaio), Serena Grandi non ha dubbi: ''Credo nella Borgonzoni, credo nelle donne. Secondo me ce la faremo mentre Bonaccini no!''. Nata a Bologna ma residente a Rimini, l'attrice vuole un cambio di passo: "Con l'attuale amministrazione le cose non vanno assolutamente bene, c'è bisogno di un cambiamento'". Subito per l'Emilia. Poi, magari tra qualche mese, anche per lei: dal cinema ai palazzi della polica romana.