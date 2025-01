Separazione delle carriere, Anm: "Mai in 50 anni stravolta così la Costituzione"

Sul tema è intervenuto anche il presidente dell'Anm, Giuseppe Santalucia, che ha ribattuto ai penalisti secondo cui lo sciopero contro la separazione delle carriere delegittima i magistrati. "Delegittima le toghe stare in silenzio di fronte a una riforma che peggiorerà il servizio giustizia e indebolisce il quadro delle garanzie", ha detto Santalucia a SkyTg24. "Questa riforma - ha aggiunto - ha tanti padri, ma non Giovanni Falcone, che non voleva indebolire l'ordine giudiziario ma esaltare le diverse professionalità della magistratura".