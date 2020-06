Sentenza Berlusconi, la Cassazione: "Pieno rispetto della legge"

Il processo in Cassazione a Silvio Berlusconi, conclusosi con la perdita del seggio da senatore, si è svolto "nel pieno rispetto del giudice naturale precostituito per legge". Lo sottolinea una nota della Cassazione, in relazione alle polemiche sull'assegnazione del fascicolo alla sezione feriale. La motivazione della sentenza "è stata sottoscritta da tutti e cinque i magistrati componenti del collegio, quali coestensori della decisione".