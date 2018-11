Senatori De Bonis-Ciampolillo (M5s): violati valori del Movimento

"Mentre in Senato si votava il condono di Ischia e lo sversamento di fanghi velenosi nel suolo agricolo, noi abbiamo preferito andare a donare il sangue". Lo scrivono in una nota congiunta i senatori Lello Ciampolillo e Saverio De Bonis, due dei 10 pentastellati che non hanno preso parte al voto sul decreto Genova, sottolineando che "chi ha promosso questi provvedimenti, violando i valori fondanti e i principi etici del M5S, dovrebbe chiedere scusa".