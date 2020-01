Senato, via libera definitivo al decreto Alitalia: è legge

Con 140 voti a favore l'Aula del Senato ha approvato il decreto legge su Alitalia, che prevede il prestito di 400 milioni di euro per la continuità delle attività della compagnia per sei mesi. Non essendo state apportate modifiche rispetto al testo approvato dalla Camera, il decreto è convertito in legge. Cento senatori di FI, Lega e FdI si sono astenuti, un voto è stato contrario.