Senato, opposizioni: "Su Decretone maggioranza calpesta Parlamento"

Le opposizioni al Senato insorgono contro la maggioranza nei lavori per il Decretone su reddito di cittadinanza a quota 100 e chiedono l'intervento della presidente Elisabetta Casellati. "La maggioranza ancora una volta non rispetta il Parlamento" ha detto il capogruppo Dem Andrea Marcucci, mentre Gilberto Pichetto Fratin, a nome di Fi, ha ricordato che "ancora non c'è la democrazia diretta".