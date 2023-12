In Senato nuove audizioni sul premierato il 9 gennaio

Nuovo ciclo di audizioni sul premierato in commissione Affari costituzionali del Senato.

Il 9 gennaio sarà dedicato all'ascolto di 7 nuovi esperti costituzionalisti, tra questi potrebbero esserci anche esperti dalla Francia e dalla Germania. Lo ha stabilito l'ufficio di presidenza del Senato su richiesta delle opposizioni e in accordo con i gruppi di maggioranza, alla presenza del ministro per le riforme Casellati. Fissato anche il termine per la presentazione degli emendamenti al 29 gennaio. Il testo base dovrebbe essere quello del governo anche se in ogni caso la scelta verrà messa ai voti.