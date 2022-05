Senato, Meloni a Conte: non c'è una nuova maggioranza

Con l'elezione alla presidenza della commissione Esteri del Senato di Stefania Craxi "è accaduta una cosa abbastanza scontata, che nulla ha a che fare con una nuova maggioranza.

Conte la giudica così ma io non faccio alleanze con gente con la quale ho detto che non faccio alleanze". Lo ha affermato il leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Interpellate su quanto accaduto in commissione Esteri, fonti del Pd hanno invece precisato: "Noi siamo stati leali, è evidente che c'è stata una forzatura della destra interna alla maggioranza".