Senato, M5s: "Paola Nugnes espulsa, ora dovrebbe dimettersi" | Ma lei non ci sta | Fico: "Sarà sempre 5 Stelle"

La Nugnes, si legge sul blog, "ha votato in contrasto al gruppo 131 volte, per le quali era aperta da tempo una procedura disciplinare nei suoi confronti. A queste si è aggiunto il voto contrario alla fiducia al governo presieduto da un presidente del Consiglio espressione del Movimento 5 Stelle, in violazione dell'articolo 3 del Codice Etico".



"Paola Nugnes sarà sempre M5s perché il Movimento è un sentire e niente può cancellare dodici anni di lavoro, progetti, coraggio vissuti insieme. Dodici anni di strada percorsa fianco a fianco", ha commentato il presidente della Camera.



Nugnes: "Non mi dimetto, sono altri che hanno abiurato" - Dopo la notizia dell'espulsione la senatrice ha commentato duramente. "Se il criterio su cui si basa l'invito alle dimissioni è quello della fedeltà al programma elettorale e ai principi del Movimento, allora non sono io a dovermi dimettere, ma quanti lo hanno dimenticato o abiurato, causando il crollo di consensi". "Io sento di rappresentare idealmente questi elettori e tutti coloro che ancora sono fedeli ai vecchi principi, quelli del Non Statuto del MoVimento del 2009 e degli ideali che hanno dato inizio al MoVimento - ha proseguito -. Mi possono espellere dal Gruppo, ma nel gruppo degli indipendenti rappresenterò comunque il MoVimento 5 Stelle del 2009, quello che ha elaborato il programma votato nel 2017 dagli iscritti e che una concezione aziendalista vorrebbe rottamare assieme a tanti principi e tanti ideali".