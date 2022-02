Senato boccia ristori per le famiglie dei medici morti di Covid

Non passano al Senato i ristori alle famiglie dei medici morti di Covid.

Lo ha reso noto il presidente della Federazione ordini dei medici, Filippo Anelli. "E' un'occasione persa - ha detto -. L'occasione di dimostrare gratitudine ai medici che hanno dato la loro vita per continuare a curare durante la pandemia. Dispiace che non si siano trovati i fondi per poter dare un ristoro a queste famiglie che, in molti casi, sono anche rimaste prive dell'unica fonte di sostentamento".