Senato, Boccia: il ddl sul fine vita in Aula il 17 settembre

"Sul fine vita ci siamo". Lo ha detto il presidente dei senatori Pd, Francesco Boccia, annunciando che il disegno di legge arriverà in Aula il 17 settembre. Al termine della Conferenza dei Capigruppo di Palazzo Madama, Boccia ha sottolineato: "Do atto al presidente del Senato, Ignazio La Russa, di aver chiesto ai presidenti dei gruppi di maggioranza di essere conseguenti con il nostro Regolamento, che purtroppo è debole rispetto alle prerogative delle opposizioni, però le norme ci sono e lui ha chiesto che vengano rispettate. Quindi c'è un'intesa tra tutti affinché il ddl di Bazoli sul fine vita arrivi in Aula il 17 settembre".