Il Senato ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto Ricostruzione con 94 sì e 62 no. Il provvedimento, nel quale è confluito il testo del decreto sui Campi Flegrei, ora passa alla Camera. Previsti contributi ai privati che hanno avuto la casa danneggiata dalle calamità. Si accelerano poi le procedure di ristoro nell'ambito degli interventi di ricostruzione privata per far rientrare al più presto le persone nelle proprie abitazioni.