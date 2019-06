Sea Watch, lettera di Salvini allʼOlanda: "Vi disinteressate, voi e lʼUe responsabili di ciò che accadrà"

Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini , ha scritto una lettera all' Olanda sullo stallo della nave Sea Watch 3 . "Sono incredulo - ha spiegato - perché si stanno disinteressando di una nave con la loro bandiera, peraltro usata da una Ong tedesca, che da undici giorni galleggia in mezzo al mare. Riterremo il governo olandese, e l'Unione europea assente e lontana come sempre, responsabili di qualunque cosa accadrà"

Il vicepremier dunque tira dritto, impedendo all'imbarcazione con a bordo 43 migranti di approdare in Italia e invitando l'Olanda e l'Unione europea ad intervenire. Nei giorni scorsi la Sea Watch si è rifiutata di riportare i migranti in Libia perché "non è un porto sicuro". Scelta condivisa dall'Onu: "L'Italia ha la responsabilità di far sbarcare queste persone - ha detto il portavoce dell'Unhcr - e nessuno dovrebbe tornare nella Libia scossa dalla guerra".



Alcune delle persone salvate sono già state fatte entrare nel nostro Paese a causa delle gravi condizioni di salute, ma un medico a bordo sulla nave ha spiegato, in un video pubblicato su Twitter, che la situazione sta peggiorando anche per gli altri: "Abbiamo molti pazienti con dolori qui non curabili a causa delle torture. Non vi parlo da medico, vi parlo da essere umano. Aiutateci a trovare un porto sicuro. Per favore, aiutateci a far sbarcare queste persone dalla nostra nave, ora".