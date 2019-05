Sea Watch, l'Anm: i giudici agiscono in nome del popolo italiano

I magistrati sono soggetti che, "nel sistema costituzionale disegnato all'indomani del disastro morale e civile della seconda guerra mondiale, agiscono in nome del popolo italiano non secondo investitura elettorale, ma in forza di una legittimazione tecnica, fortemente voluta e perseguita dai costituenti". Lo afferma il presidente dell'Anm, Pasquale Grasso, a difesa della magistratura, senza commentare la vicenda giudiziaria in atto su Sea Watch .