Scuola, Zaia: "E' una fase complicata ma no a un altro lockdown"

Luca Zaia ammette che con la riapertura delle scuole inizia "una nuova fase, molto complicata, di convivenza con il virus", ma in caso di contagi "si circoscrive il focolaio e si chiude quel plesso scolastico. Pensare ad un nuovo lockdown generale decisamente no". Il governatore del Veneto ha poi aggiunto che "noi siamo chiamati a garantire la sanità e lo faremo in modo impeccabile come al solito, ma non sarà una passeggiata".