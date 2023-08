Scuola, Valditara: "Si cambia su sospensione e voto in condotta"

Sulla scuola, il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara annuncia novità a partire da settembre.

"Vogliamo cambiare sul voto in condotta e sulla sospensione - spiega -. Il voto in condotta deve tornare a fare media anche alle medie. Poi deve servire per i crediti alla maturità. E soprattutto un ragazzo che prende sei in condotta deve essere rimandato a settembre e deve studiare i valori della cittadinanza e dello stare insieme. Poi c'è il discorso della sospensione. Oggi vuol dire stare a casa. Invece ci deve essere più scuola: vuol dire stare a scuola e studiare di più, ma anche lavori socialmente utili, di cittadinanza solidale".