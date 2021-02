Scuola, ipotesi di prolungare le lezioni fino a fine giugno: le date e i dubbi dei sindacati

Sono riprese le mobilitazioni in diverse città italiane per chiedere che l'apertura delle scuole sia veramente una priorità per il Paese. Iniziative sono promosse da nord a sud dal Comitato Priorità alla scuola, dalla Rete degli studenti e dai singoli istituti. A Roma una manifestazione è stata indetta da alcuni licei tra i quali il Pasteur e il Tasso. Iniziative sono in corso davanti al Ministero dell'Istruzione e alle prefetture.

Come riporta il Corriere della Sera, il prolungamento delle lezioni oltre i limiti già stabiliti pone anche altre criticità: presidi e insegnanti concordano che oltre la fine di giugno non si possa andare anche con le migliori intenzioni: non solo perché costringere i ragazzi in aule calde potrebbe non essere risolutivo dal punto di vista del profitto, ma anche per la concomitanza degli esami.

Maturità e calendario congestionato La Maturità, infatti, dovrebbe prendere il via il 16 giugno per finire entro la metà di luglio. Si può far slittare di una o due settimane al massimo ma non di più, pena il prolungamento nel mese di agosto, troppo tardi per chi vuole provare le selezioni per le università straniere. Il calendario è modulato Regione per Regione, anche a seconda delle esigenze climatiche: mandare in classe gli studenti oltre la metà di giugno in scuole senza aria condizionata potrebbe essere più deleterio che proficuo.

Corsi ad hoc di recupero L’ipotesi sulla quale invece si era cominciato a ragionare già da un mese è quella di corsi ad hoc per gli studenti che hanno bisogno di recuperare gli apprendimenti in alcune materie. Corsi come quelli che si fanno solitamente a fine anno per chi ha le insufficienze e che dovrebbero già essere attivati anche dopo il primo quadrimestre. Si tratta di solito di 8-10 lezioni di una materia di quelle principali (italiano, matematica, lingue). Questi corsi potrebbero essere rimodulati e messi a disposizione di una platea più ampia, visto tra l’altro che sono a disposizione anche maggiori fondi.

Allo studio vacanze di Pasqua ridotte Già nel 2020 si era parlato di accorciare le vacanze di Pasqua agli studenti e ai professori per recuperare i giorni perduti. L’ipotesi resta sul campo ma permetterebbe di recuperare solo due o tre giorni di lezione.

Ipotesi rientro a scuola anticipato Resta infine sul tavolo l'ipotesi di far ricominciare il prossimo anno scolastico in anticipo, cioè il primo settembre. Il nodo da sciogliere riguarda le cattedre: quest’anno decine di migliaia di supplenti sono stati designati a dicembre. Se non si riesce ad anticipare e a velocizzare la procedura durante l’estate, portare i bambini e i ragazzi a scuola per tempo potrebbe rivelarsi semplicemente inutile.

I dubbi dei sindacati "Si possono fare 2 settimane in più a giugno ma non si risolve il problema del divario formativo che è differenziato", ha detto Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione nazionale presidi, all’idea di allungamento del calendario scolastico. Pensiero condiviso anche con i sindacati degli insegnanti: "La soluzione non può essere il prolungamento generalizzato del calendario, che appare una soluzione semplice ad una situazione invece complessa e variegata", ha affermato invece Francesco Sinopoli segretario scuola della Cgil. "Se bisogna rimodulare bisogna capire dove e perché c’è bisogno, non si può fare di tutta l’erba un fascio", ha precisato infine Maddalena Gissi della Cisl.