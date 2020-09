Scuola, Salvini: "Azzolina ministro più incapace degli ultimi decenni"

"La Azzolina è il ministro più incapace che la scuola italiana ricordi negli ultimi decenni". Lo ha detto Matteo Salvini durante l'intervista rilasciata al direttore Paolo Liguori nella trasmissione Fatti e Misfatti. "Mancano 60mila insegnanti, 10mila aule a una settimana dall'inizio, non sono io ad avercela con lei ma sono 8 milioni di studenti e famiglie, per questo presentiamo una mozione di sfiducia alla Azzolina", ha aggiunto.

"Io ribadisco che ho votato sì quattro volte e votero' si' ancora questa volta. A differenza di un Renzi qualunque non cambio idea a seconda dei pesi e delle convenienze", afferma poi Salvini, a proposito del referendum costituzionale. "E' chiaro - ha precisato il leader della Lega - che il solo taglio dei parlamentari non serve da solo a rilanciare l'economia del Paese. Il referendum è il trionfo della democrazia e della liberta' di pensiero, la Lega non è una caserma e quindi se qualcuno la pensa in maniera diversa non mi arrabbierò con nessuno".