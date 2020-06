Scuola, linee guida per le materne: attività in spazi aperti e no mascherine

Per la scuola materna, le attività dovranno avvenire "privilegiando l'uso di spazi aperti", garantendo "la stabilità dei gruppi" composti da bambini, insegnanti e collaboratori e la disponibilità di uno spazio "a uso esclusivo di ogni gruppo". Lo si legge nella bozza delle linee guida redatte dal ministero. Per i bimbi non è previsto l'uso di mascherine, per gli adulti i dispositivi non dovranno "far venir meno la possibilità di essere riconosciuti".