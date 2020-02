Scuola, il ministro della P.a. Fabiana Dadone: "Via libera al decreto per l'assunzione di 25mila docenti"

"Vi comunico con soddisfazione che abbiamo dato il via libera al decreto che autorizza il ministero dell'Istruzione a bandire il concorso per 25mila docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, cui si aggancia il concorso straordinario per altri 24mila posti comuni e di sostegno". Lo afferma il ministro per la P.a. Fabiana Dadone, aggiungendo: "Prende via via corpo la grande stagione di reclutamento che abbiamo lanciato dopo anni di austerity".