Scuola, Cisl: "Per mascherine servirebbero ogni giorno 5,6 milioni"

In rapporto ad alunni e docenti, a settembre, rientrando a scuola, per garantire la sicurezza tra guanti, mascherine e altri dispositivi si spenderebbe ogni giorno 5 milioni e 600mila euro. Lo ha detto la segretaria generale di Cisl Scuola, Maddalena Gissi, che ha parlato di "difficoltà di rapporto con il ministero". "Le uscite del ministro - ha aggiunto riferendosi all'ipotesi di turni in aula e lezioni a distanza - ci preoccupano molto".