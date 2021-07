Scuola, bozza piano ministero: sfida è tornare in presenza

Ansa

"Per l'avvio dell'anno scolastico la sfida è assicurare a tutti lo svolgimento in presenza delle attività scolastiche, il recupero dei ritardi e il rafforzamento degli apprendimenti". Lo si legge nella bozza del Piano scuola 2021-22 messo a punto dal ministero dell'Istruzione. "Per garantire il ritorno alla vita scolastica - si precisa - è essenziale che il personale docente e non docente assicuri piena partecipazione alla campagna vaccinale".