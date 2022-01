Scuola, Bianchi: "Docenti sospesi perché No vax meno dell'1%"

Ansa

"Rientrata in classe la maggior parte degli studenti e dei professori. I docenti sospesi perché No vax sono un numero limitato, sono sotto l'1%". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, aggiungendo che nel primo giorno di scuola dopo le festività natalizie "gli assenti per malattia per ora sono contenuti, in linea con gli anni passati".