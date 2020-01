Istruzione e Ricerca, i nuovi ministri hanno giurato davanti a Mattarella | Azzolina: "Subito bandi dei concorsi"

"Lavoreremo subito ai bandi per i concorsi per la scuola dell'infanzia, per la primaria, per la secondaria e per i docenti di religione. Dobbiamo scriverne quattro. Ho già messo al lavoro la mia squadra". Lo annuncia il neo-ministro del Miur, Lucia Azzolina. "Entro fine mese pubblicheremo le materie della seconda prova dell'esame di Maturità. Rispetteremo la scadenza e avvieremo quanto prima il tavolo per il rinnovo del contratto", aggiunge.