Scuola, Azzolina: "Studenti superiori hanno diritto tornare in classe"

Ansa

"Gli studenti delle superiori hanno diritto di tornare a scuola in presenza". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, aggiungendo che "la scuola salva vite umane, non solo la sanità salva vite; la scuola non si può pensare di farla dietro a un computer: la didattica a distanza non può andare avanti per tanto tempo".