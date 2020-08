Scuola, Azzolina: "Lezioni anche nei bed and breakfast, nessuno si scandalizzi"

"Andare a lezione in un bed&breakfast? Non c'è nessuno scandalo, si devono trovare nuove soluzioni". Così il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina , quando è corsa contro il tempo per trovare spazi adeguati (e alternativi alle aule) per tenere le lezioni a settembre nel rispetto delle linee guida contro il Covid-19. "Quando devi far rientrare 8 milioni di studenti, garantendo il distanziamento, è chiaro che si pone la necessità di adeguare gli spazi".

"Sono al lavoro senza sosta su organici e immissioni in ruolo, questo tema della mancanza di aule non è nuovo né ci deve scandalizzare il fatto che si studino soluzioni alternative, come i bed&breakfast", ha spiegato Azzolina in un'intervista a La Stampa. "Ho sempre detto fin dal primo momento in cui abbiamo affrontato l'emergenza Covid che ci sarebbe stato un problema di spazi".

"Comuni trovino le soluzioni migliori" "Non a caso - ha aggiunto - siamo al lavoro da settimane con gli enti locali per risolvere il problema. Ne devo discutere con il presidente dell'Anci Antonio De Caro, perché la questione è di competenza dei comuni, cui appartengono fisicamente e giuridicamente gli edifici scolastici. Tocca ai comuni individuare le soluzioni migliori, se gli edifici scolastici non sono sufficienti. E proprio per fronteggiare l'emergenza delle aule che mancano, del resto, abbiamo dato ai sindaci risorse aggiuntive".

Oltre ai b&b, nelle ultime ore si era ipotizzato di trasformare in aule anche hotel e appartamenti. Perché, come denuncia l'Associazione Nazionale Presidi, su 20mila aule che dovranno essere allestite manca ancora il 50% degli ambienti. Per l'affitto di locali e il pagamento di utenze, l'Anci avrà a disposizione 32 milioni nel 2020 e altri 48 milioni nel 2021.