Scuola, Azzolina: "Le mie sono solo proposte, nessuna decisione presa"

"Hanno fatto discutere alcune mie proposte per la riapertura" delle scuole. "Non sono decisioni già prese o imposte, sono elementi di dibattito, basati sul lavoro che stiamo portando avanti con il Comitato di esperti". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, dopo la reazione dei sindacati all'ipotesi di turni in aula e lezioni a distanza. "Di questo ho parlato, di proposte. Le critiche sono utili, ma non siano pretestuose".