Scuola, Arcuri: "Serviranno 10 milioni di mascherine al giorno"

Per la scuola "serviranno dieci milioni di mascherine al giorno: verranno distribuite e rese a disposizione gratuitamente del personale docente, non docente e degli studenti". Lo ha detto il Commissario Domenico Arcuri. "Utilizzeremo una parte della produzione nazionale per garantire che dieci milioni di studenti abbiano tutti i giorni una mascherina gratis", ha spiegato.